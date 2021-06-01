南韓「N號房」強迫受害人拍攝性虐影片案，主謀之一趙周彬（Cho Ju-bin、音譯）上訴後今日獲判減刑3年，判處42年有期徒刑。

首爾高等法院刑事部今天就趙周彬違反《兒童青少年性保護法》、組織犯罪團體、隱匿犯罪收益等罪名進行上訴審判，最終判42年有期徒刑，比第一審時減少３年。至於趙周彬其他判罰包括10年內須公開個人資料、10年就業限制不得在兒童及青少年相關機構及身心障礙者福利設施任職、30年內須穿戴電子腳鐐及賠償最少一億韓圜（約70萬港元）則維持不變。另外５名涉案被告包括3名共犯及兩名付費會員，則被判囚5至13年不等。

法院表示，此案犯罪行嚴重，被害人數眾多且所涉及的不雅影片很有可能繼續在網路上流傳，加上受害者要求嚴懲嫌犯，被告亦利用公益勤務人員身份竊取個人資料以脅迫被害人，法院質疑被告是否真心願意懺悔。但由於被告父親與部份受害者家屬達成和解，加上考慮到此案或涉及其他相關案件，有可能追加判刑，因此綜合上述情況後判決減刑。

案情指趙周彬涉嫌在2019年5月至2020年2月期間，威脅強迫至少74名兒童及青少年女子拍攝變態性虐影片及照片，並在群組「會員」販賣及散播。

「N號房」性虐案去年初爆出，案情指趙周彬及另外５名共犯自2019年年5月至去年2月間經營犯罪集團，利用Telegram創立８個秘密群組，以脅迫手段威嚇74名女性拍攝性侵影片，再轉發至收費的Telegram群組「博士房」牟利，受害人包括16名未成年女性，其後被當地檢方逮捕起訴。趙周彬亦被指以裸體影片威嚇一名未成年少女後，再指使另一名被告強姦她。

據悉最少1萬人曾加入趙周彬等人經營的色情群組，最昂貴的群組入會費達150萬韓圜（約1.05萬港元），當局就事件拘捕最少124人。

《韓聯社》/中央社/《蘋果》資料室

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