歐美社會近期對於調查COVID-19病毒是否源於實驗室洩漏的呼聲越來越高。不過，被指與武漢病毒研究所合作的世衞疫情溯源專家小組英國成員達扎克（Peter Daszak），仍然繼續堅持實驗室洩毒論屬於陰謀論。達扎克表示，已經詢問武漢病毒研究所所長有關「陰謀論」的事宜，對方說不會回應傳言，但達扎克卻認為是外界對中國有誤解，並稱同情中國政府。

美國總統拜登日前表示，已下令情報部門調查疫情起源，並於90天內提交報告，據報英國情報部門亦正協助調查工作。達扎克強調他不會向陰謀論提供彈藥，質疑美媒日前流出「有3名武漢實驗室員工在疫情爆發前已入院求診」的報告，指情報報告建基於政治而非科學，強調沒有證據顯示該3名員工曾入院，亦未能確認他們的病因。

達扎克早前已多次否定實驗室洩毒理論，他1月隨世衞專家團隊到武漢考察後，專家小組的報告亦指實驗室洩漏論「極不可能」成立。但事後連世衞總幹事譚德塞也反對這結論，稱要繼續調查。

宣稱中方官員不欲再助燃陰謀論

達扎克重提1月的考察，稱當時曾與武漢病毒研究所所長交流過，「我們問了他所有關於陰謀論的問題，而他只說，我們不會回應這些傳言，否則只是給予他們氧氣（助燃）」。達扎克形容「人們誤解了中國和中國政府」，宣稱中國官員在遭受指控時不會發聲，「原因是他們不想再為這些毫無根據的陰謀論助燃」。不過，無論是中國外交部抑或中國官媒，都連日開腔回應並否定實驗室洩毒論。

另外，達扎克亦被指與武漢病毒研究所具合作關係，他名下的非政府組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）亦向武漢研究所捐款多年，故他身兼世衞專家小組成員或存在利益衝突。達扎克否認指控，形容外界早已知道他與武漢病毒研究所的關係。

英國疫苗統籌國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）表示，相信世衞已盡一切努力向全球分享所得資料，但稱COVID-19疫情屬不同情況，英國會繼續收集證據，並聽取其他國家建議。他期望世衞能不受阻礙地調查疫情，助世界應對未來疫情。

英國《每日電訊報》

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