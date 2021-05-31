【任內功過】

內坦亞胡在1996年至1999年首次出任總理，2009年領導利庫德集團勝出大選，再登寶座，合共在位15年，較以國首任總理古里安（David Ben Gurion）還要多一年，為該國在位最長總理。

以巴和平停滯 官司纏身

過去12年，內坦亞胡最亮眼的政績，必然要數去年先後與阿聯酋、巴林、蘇丹及摩洛哥四個阿拉伯國家關係正常化，外界普遍假設以色列要先與巴勒斯坦達成和平協議，才能與阿拉伯國家穩定關係，內坦亞胡的行動令大家大跌眼鏡。

這份外交大禮是由美國斡旋所得。內坦亞胡與美國前總統特朗普關係良好，特朗普承認耶路撒冷為以色列首都，並下令國務院將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷，隨後更將負責處理美國與巴勒斯坦事務的美國駐耶路撒冷總領事館，併入駐以大使館，及關閉巴勒斯坦駐美代表團辦事處。

內坦亞胡任內的以巴和平基本上無進展，過去七年雙方的正式談判越來越少。以國國內阿拉伯少數族裔與猶太人之間的緊張關係日增，是早前以巴衝突的導火線。

有分析批評，內坦亞胡有份促使國內極右影響力增加，而他面對貪腐指控卻戀棧權位，無疑破壞法治及民主常態，他亦因官司纏身而無法專注管理國家。

《紐約時報》