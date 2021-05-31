塔爾薩大屠殺曾是被壓抑半個世紀的記憶，當地白人史學家埃爾斯沃思（Scott Ellsworth）卻差不多憑一己之力，公開當年真相和令塔爾薩要正視當年慘劇。

現年67歲的埃爾斯沃思現為密歇根大學講師，他指自己10至11歲時，開始聽到較年長的成人和鄰居談到那場「暴亂」，但都壓低聲線和很快轉換話題，他隱約聽到河上浮屍處處等事，但市內沒有任何紀念物，學校教本地史也隻字不提。

官方沒紀錄 目擊者冷淡

到了1966年，他終從圖書館的1921年報紙微型菲林存檔，得知屠殺真有其事。他在大學讀歷史時，決以此事作畢業論文題目，但官方紀錄完全找不到，市政府文員也不幫忙。

他後來找到當年目睹屠殺的黑人退休教師威廉斯，上門要求訪問對方卻反應冷淡，但見他到重組當年黑人居民和商店的位置圖勾起少年回憶後，終打開話匣子。他說理解對方「等了一生想說出的故事」，原先並不是想說給殺他家人那方的21歲白人小伙子聽，感謝對方給他機會。三年後他想將論文寫成書時，威廉斯助他找到更多黑人生還者首次道出往事，相反，白人差不多沒有人承認曾參與屠殺。

埃爾斯沃思的《死在應許之地》，是首本全面探討塔爾薩大屠殺的著作，1982年出版時當地白人媒體多數都不提，市圖書館藏本亦經常被偷。1996年屠殺75周年開始有全國傳媒報道，塔爾薩種族暴動委員會翌年成立，他去年也找到當年死者靈柩和遺體。英國《衞報》