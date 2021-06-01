中國電訊巨擘華為波蘭分公司前銷售總監王偉晶，去年被波蘭當局正式控以為中國從事間諜活動罪，案件周二開審。

王偉晶和波蘭國家安全局前高官杜爾巴伊洛（Piotr Durbajlo）2019年1月因涉嫌從事間諜活動被捕。法庭文件顯示，檢察官指39歲的王偉晶利用華為高層身份，用逾七年時間為中國當間諜，以提升華為對波蘭政府的影響力，從而管理波蘭的科技基建。

王亦被控招募杜爾巴伊洛作供料人，以取得影響波蘭救援與公安服務無線電網絡的方法。

兩人都否認控罪。王的代表律師指，控方無證據王做過任何間諜活動。

王被捕後遭華為解僱，但華為仍負責其律師費。華為重申其活動「符合高透明度標準」，而且依法依規。

王偉晶和杜爾巴伊洛被捕後，時任美國副總統彭斯曾讚揚波蘭與美國聯手防範「來自中國電訊部門」的威脅，又指波蘭拘捕兩人「做法正確」。

美國前特朗普政府持續向歐洲盟友施壓，要求他們封殺華為5G網絡設備，目前僅英國和瑞典聽從。波蘭政府去年草擬法案封殺華為，但國會至令仍未審議。

歐洲的流動通訊營運商對投資5G網絡仍有保留，因為他們仍搞不清楚是否要看美國臉色，排除華為及其他中國電訊設備商。

意有條件批准Vodafone用華為5G設備

同時，路透社周一引述消息人士，意大利政府已批准Vodafone意大利分公司使用華為的5G無線電接取網絡設備，但同時設下多項條件，包括限制華為遙距維修設備。

路透社

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