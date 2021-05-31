Covid-19疫症爆發以來，傳媒為方便稱呼或報道，最初往往會把病毒最先出現國家或城市名稱包含在新病名或病毒名中，但有國家或地區擔心被「污名化」。為了避免該問題，世界衞生組織周一決定，將最初出現於英國、印度等地的變種病毒株，以希臘文字母稱呼。

新制度適用於世衞「令人憂慮的變異株」（variant of concern）和令人關注的變異株」（variant of interest）名單。根據新制度，目前被世衞列為「令人憂慮的變異株」的四種變異株，名稱分別為：英國變種「B.1.1.7」稱作Alpha、南非變種「B.1.351」稱作Beta、巴西變種「P.1」稱作Gamma、印度變種「B.1.1.7」下的「B.1.617.2」世系稱作Delta等等。

世衞流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，新稱呼不會取代變異株的科學名稱，只為方便公眾討論。

世衞表示，變異株的學名難講難記，易致誤報，用地方面稱呼又涉污名化或歧視，為避免這些問題並方便公眾溝通，世衞鼓勵國家機構、傳媒等使用新標籤。

世衞為制訂變異株命名系統思量了幾個月，最後決定用希臘文字母。希臘文有24個字母，一旦用盡了怎麼辦？世衞暫未有應變方案。

法新社

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