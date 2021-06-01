法德領袖要求交代華府竊聽事件

歐洲多間傳媒聯手調查，發現美國在2012至2014年間，利用丹麥情報網絡，監視德國、法國、瑞典及挪威的政要，取得他們的手機短訊內容、電話通話記錄以及上網搜尋記錄，受影響者包括德國總理默克爾。法國總統馬克龍和默克爾周一表示，要求美國就此交代。

二人在舉行視像峯會後表示：「盟國之間不容這事情發生，盟國與歐洲夥伴之間更是不容如此。」馬克龍說：「我關注團結歐洲和美國的信任聯繫，我們之間沒有猜疑空間。這是我們要完全釐清的原因，我們要求我們的丹麥和美國夥伴，就傳媒揭露的內容及過去的這些事情提供所有相關資料，我們正等候答案。」

默克爾同意馬克龍的說法，並對丹麥政府的聲明感到「放心」，尤其是丹麥國防部長布拉姆森（Trine Bramsen）的回應。布拉姆森早前回應傳媒時表示：「有系統地竊聽親密盟友是不能接受的。」

北韓勞動黨增設二號領導人

韓聯社周二引述消息報道，北韓勞動黨今年1月召開第8次黨大會時修改了章程，新設僅次於總書記的「第一書記」職位，第一書記在7名黨書記中排名第一，被視為是北韓勞動黨的二號人物，但由誰出任則未有消息。

消息人士透露，勞動黨今年1月召開第8次黨大會時，在章程第3章第26條新增「勞動黨中央委員會全體會議選舉第一書記、書記」的內容。黨章規定，第一書記可接受總書記的委任主持會議。

在北韓，可替代總書記金正恩主持會議的職位只有勞動黨政治局常委。目前，常務委員共5人，包括金正恩、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨組織書記趙勇元、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和內閣總理金德訓。

北韓官方尚未提及「第一秘書」實際上由誰接掌。消息人士認為，第一秘書可代行領導人職務，勢必由金正恩相當信任的對象擔任，推測金正恩親信、勞動黨組織秘書趙甬元的可能性最大。

全球最大肉品商遭黑客入侵

全球最大肉類生產商「JBS USA」周日表示遭黑客入侵，部份支援北美和澳洲資訊科技系統的伺服器受到影響。

JBS USA發聲明表示在5月30日發現黑客入侵，「確定公司成為有組織性網絡攻擊目標，部份支援北美和澳洲IT系統的伺服器受到影響」。

JBS USA已經暫時關閉所有受影響的系統，通報有關當局，並請IT專業人員和第三方專家處理，備用伺服器則未受到影響，「公司目前還未發現有任何客戶、供應商或員工資料因而遭竊或被濫用。解決事情需要點時間，可能耽誤某些客戶和供應商的交易」。

中央社／韓聯社

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