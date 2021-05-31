以色列政局突變，「右傾黨」領袖貝內特表示同意與「未來黨」黨魁拉皮德尋求組成團結政府後，總理內坦亞胡執政12年面臨末路，他直斥貝內特是「世紀大騙子」，又指聯盟勢危害國家安全。

57歲的拉皮德必須於當地時間明日午夜之前，爭取至少61名議員的支持以組成聯合政府。擁有七席的貝內特料成為造王者，他表示：「我有意盡最大努力與我的朋友拉皮德合作促成民族團結政府。如果一切順利，我們可以一起讓國家重回正軌。」他又指：「要麼舉行第五次選舉，要麼組成聯合政府。」

轟造王者「世紀大騙子」

內坦亞胡直斥貝內特是「世紀大騙子」，稱對方明明公開承諾過不會與拉皮德合作。他認為這個包含左中右政黨的聯盟，恐危害以色列的國家安全及未來。他連番質問：「這到底對以色列的阻嚇力有甚麼幫助？敵人會怎樣看我們？他們會如何處理伊朗及加薩問題？他們又會在華府大廳說些甚麼？」

內坦亞胡在今年3月的國會大選上，成功帶領利庫德集團贏得最多議席，惟僅得30席。他獲總統里夫林授權籌組內閣，但直到上月初限期前仍未能完成，令里夫林改為委任拉皮德籌組政府。

內坦亞胡仍死心不息想籌組右翼政府，他試圖拉攏右派「新希望黨」黨魁、前內政部長薩爾。他提出讓對方先當15個月總理，再由他做兩年，然後讓貝內特完成餘下任期，惟遭薩爾拒絕。「以色列民主研究所」主席普萊斯納指出，由於現時同意加入聯盟的政黨僅擁61席，內坦亞胡在限期前料續游說右派政黨成員。因即使有一人倒戈，已能令拉皮德無法組閣。

學者料新政府難持久

如果他最後淪為反對派，普萊斯納相信他仍會嘗試分化這個跨越左中右政治光譜的政府。政治分析員施奈德認為，他相信拉皮德政府很快便會分裂，若重新大選，內坦亞胡勝算甚高。事實上，答應組閣的八個政黨除了尋求拉他下台外，幾乎沒有共同立場。他們指出倘身陷貪污指控的內坦亞胡繼續擔任總理，將利用豁免權自保。

若拉皮德組閣成功，貝內特料先擔任總理，再由拉皮德繼任。其陣營正爭取國會內的阿拉伯議員支持，惟他們都反對貝內特的大部份理念。貝內特主張兼併約旦河西岸的殖民區，曾揚言容許巴勒斯坦建國等於以色列自殺。這個聯合政府倘成功上任，料先聚焦在疫情中恢復國家經濟，把宗教及以巴問題等立場分歧的議題放在一邊。49歲的貝內特曾是內坦亞胡的盟友，他曾任國防部長，他早年白手興家創立科技企業，成為百萬富翁。

路透社/法新社/美聯社