根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.7億、死亡人數超過354萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,326萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.4萬。印度確診人數超過2,804萬，死亡人數超過32.9萬。巴西確診人數超過1,651萬，死亡人數超過46.1萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

秘魯人均死亡人數全球最高

秘魯政府周一公佈經調整的累計染疫死亡人數為180,764，比調整前數字多了1.6倍，令秘魯成為全球人均染疫死亡率最高國家。

政府表示，衞生專家小組指死亡數字被低估，諮詢過他們意見後修訂數字。專家將「染疫死亡」定義擴大，除了病毒檢測陽性患者外，有臨床病徵的「極可能確診」個案等也包括其中。

法新社計算，根據最新數字，秘魯平均每100萬人有5,484人死於疫症，人均死亡率由全球第13位躍升至第1 位，拋離3,077死的匈牙利。

法新社

馬克龍夫婦稱已打針

法國總統馬克龍周一在Twitter表示已與夫人布麗吉特（Brigitte Macron）接種疫苗，但沒透露何時接種和撞種是哪一款。馬克龍去年12月曾經確診。

另外，總理卡斯泰（Jean Castex）周一表示，將為所有成人接種疫苗。

法新社／德新社

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