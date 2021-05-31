（北美通訊）加拿大安大略省周一宣佈，單日錄得新病例916宗，為3月份以來首次跌破1,000宗水平，也是2月17日後錄得的最低數字。省長福特（Doug Ford）透露，或於未來一、兩日公佈學校上課安排。

安大略省新一輪的居家令，已持續接近兩個月；由於新增感染個案一直居高不下，解封日期也多次延後至6月2日。

周一，當地錄得916宗新病例，距離上一次單日錄得少於1,000宗新病例，已是3月6日的990宗；周一確診數字也是自2月17日的847宗以來的新低。七天平均確診個案，亦從上周的1,775宗，回落至1,078宗。

多倫多仍然疫情重災區，單日錄得226宗新個案，其次為皮爾區（Peel）和約克區（York），分別佔165宗和85宗。截至周一，全省已接種了9,082,025劑疫苗。同日起，全省80歲或以上人士可透過省政府系統，預約接種第二劑疫苗。

傳染病專家波哥斯（Isaac Bogoch）呼籲民眾儘快接種第二劑疫苗，「我們仍有很多隱憂，例如已擴散全球的印度變種病毒，即使在安省、大多倫多地區也見到它的蹤影，我們不可以忽視它。一劑疫苗當然有幫助，但需要真正有效的話，應從速接種第二劑疫苗。」

雖然新病例數字慢慢回落，但安省首席衞生官威廉斯（David Williams）表明，需要待單日確診個案回落至550宗到600宗左右，才考慮放寬公共防疫限制；安省居家令能否如期在6月2日解除，仍然是未知之數。

福特則表示，上周四收到由公共衞生官員、教師工會等團體發出的信件，信中提及對於是否應該在6月重開校園，他們尚未有共識，變種病毒帶來的隱憂是主要考慮之一，並尋求省政府指引。福特指政府正審視如何回應相關人士。

福特亦宣佈，將動議委任莫爾（Kieran Moore）接替即將退休的威廉斯，成為安省首席衞生官。莫爾目前是京士頓區（Kingston）公共衞生部門醫療主任，將於6月7日開始與威廉斯交接，6月26日正式上任。

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