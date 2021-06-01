梵蒂岡教宗方濟各懷疑在開玩笑時失言，惹來巴西天主教保守派不滿。根據網上片段顯示，巴西神父維特（João Paulo Victor）早前邀請教宗向所有巴西人送上祝福。不料本身是阿根廷人的教宗卻開玩笑，稱：「不祝福巴西人了，喝得太多甘蔗酒（cachaça） 又不祈禱。」雖然當時旁人聞言哈哈大笑，但巴西方面批評教宗是「冷酷無情、不實、和令人傷心」，要求他道歉。

巴西律師貝雅（Jorge Béja）在天主教保守派網站《城市報》Jornal da Cidade發表公開信，信中提到正值疫情令眾人人病死的痛苦時刻，方濟各這番玩笑的發表時間並不恰當，要求教宗就其「冷酷無情、不實、和令人傷心」言論向巴西及巴西人道歉。

貝雅寫道：「在這悲傷時期，這樣說是暗示教宗祈禱也沒有用，巴西人根本沒有解決辦法，而且巴西人不值得教宗為他們祈禱。」而天主教媒體《十字架報》（Crux）亦有節錄轉載這封公開信。

主教為方濟各護航 需在艱難時放鬆點

力撐總統博爾索納羅（Jair Bolsanaro）的保守派天主教徒亦支持貝雅的公開信，並在Facebook轉載8,000次。巴西保守派天主教團體Plinio Corrêa de Oliveira Institute發言人直指，巴西人在抗疫時聽到方濟各這句話，是感到「被冒犯」。

不過，巴西皮拉西卡巴（Piracicaba）主教達豐塞卡（Devair Araujo da Fonseca）則為方濟各護航，強調教宗只是說笑，因為他之後也有祝福巴西人。達豐塞卡表示：「巴西人在葬禮也能笑，為何現在卻不能呢？如果我們在這種（艱難）時刻不能輕鬆一點，之後只會愈來愈沉重。」

英國《泰晤士報》

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