「印度變種病毒株」肆虐下，英國單日新確診個案過去兩周穩步上升，周一通報單日新增3,383宗確診，較上周同日增加40%。有專家認為英國可能正處第三波爆發初期，呼籲押後原訂本月21日的最後階段解封。

雖然英國周一通報單日僅新增一宗死亡個案，但由於英國本周是長周末假期，疫情數字往往偏低。

政府強調疫苗正在發揮作用之同時，某些地區因為印度變種病毒株肆虐，單日新增確診個案不跌反升，尤其是英格蘭西北部博爾頓（Bolton）、布拉克本-達爾文（Blackburn with Darwen）、羅森代爾（Rossendale）等。部份地區已加強病毒檢測和追蹤確診個案密切接觸者的工作。

根據約翰遜政府的解封時間表， 6月21日一切防疫措施都會解除。不過，有地區疫情未受控，有官員承認「自由日」可能要押後。

一些專家也持類似意見。劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）指出，新症數字「相對低」予人虛假安全感，但有迹象英國可能已經進入第三波疫情初期。他指出，因為不少民眾已接種疫苗，在這一波疫情下確診個案不會一下子暴增。他認為社交距離措施可能要延長數周，全面解封日必須押後。

倫敦衞生和熱帶醫學院教授麥基（Martin McKee）亦認為，除非有奇蹟，否則在6月21日全面解封風險極高。

英國廣播公司／《太陽報》／《每日郵報》

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