簡稱NFT的非同質化代幣（Non-Fungible Token）用上了區塊鏈技術產生獨有認證，成為獨一無二的數碼文件，成為近期藝術品的新興形式。連攝於1947年、極具爭議性的羅茲威爾（Roswell）外星人解剖影片菲林，亦製成NFT拍賣，底價為100萬美元（約780萬港元）或450個「以太幣」。

美國新墨西哥州一個名叫羅茲威爾的地方，據說在1947年有疑似UFO墜毀，並被發現了外星人屍體，但外界一直對事情的真假存在爭議。而今次拍賣的16mm菲林，便據報是紀錄當時那具疑似外星人屍體在手術台上被解剖的情況。在長達17分鐘的菲林中，展示了這具屍體的大眼睛和頭骨、右腿有一個巨大傷口，而手術台旁邊則有幾名穿著白色衣服的人走動。

拍賣得主同時獲實體菲林

拍賣將由NFT數碼收藏和交易平台Rarible負責，中標者除了獲得已轉為NFT形式的菲林，亦會收到實體菲林。菲林現時的物主是英國企業家聖蒂利（Ray Santilli），據報他於1992年從一名退休的美軍攝影師買得。聖蒂利在聲明指，美國中情局曾推出針對羅茲威爾事件的核實文件，說明這幀菲林已經獲「認證」。他深信這幀 NFT和菲林將是迄今其中一項最有價值的拍賣品。

羅茲威爾外星人事件在1995年於美國播出，一度令全球引起轟動，亦有人指影片造假。不過，聖蒂利在2006年承認該解剖片段大部份是「重構」，只有當中幾格仍是來自1947年的菲林，但他未有明言是哪幾格。

英國《每日遊報》

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