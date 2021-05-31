塔爾薩大屠殺發生至今100年，然而塔爾薩民眾對警察的恐懼未消散，有家人近年被白人警員殺死的黑人，直言執法人員與黑人社群之間無信任可言。

未正視種族偏見執法

2013年塔爾薩時任警察局長喬丹就1921年大屠殺事件發生時，警局未有保護民眾致歉。去年富蘭克林接替他成為局長，富蘭克林為黑人。有人認為當地種族問題有所改善，但不少黑人認為並不足夠。

蒂芬妮的兄弟特倫斯2016年在塔爾薩遭一名白人女警槍殺，女警被指控誤殺，惟罪名不成立，之後再任警察直至退休。蒂芬妮認為委任黑人出任這個職位對改善當地種族問題徒勞無功，直指這與局長膚色無關，而是富蘭克林根本不相信警局有種族偏見執法問題，他曾明言沒有這樣的問題。

蒂芬妮說，特倫斯的死再次揭示當地一個世紀以來的種族問題，指執法人員與黑人社群關係明顯及特別不好。 她設立基金以解決雙方的恐懼和不信任，惟對欠缺進展感氣餒。

有追究警方責任的組織負責人魯濱遜則認為，塔爾薩警局欠缺讓民眾監察或問責的制度。惟他對於改善現況仍樂觀。

根據2018年蓋洛普在當地一個調查，只有18%的黑人居民十分相信警察，白人居民則有49%。完全或不太信任警局的黑人有46%，白人則有16%。塔爾薩平等指標顯示，去年黑人青年捕機會較白人青年多逾三倍。黑人成年人被捕及遭施行武力的機會也較白人高。美聯社