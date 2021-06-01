日本一名高中男教師在網上發表育兒漫畫，由於漫畫大受歡迎，他接獲出版社希望將漫畫出版成書，由於教師屬於公務員，他遂向東京都教委員會申請「兼職」，但申請不獲批准且未有說明理由，男教師因而入稟法院控告東京都政府。

報道指，這名教師30多歲，在東京都立的高中任職，育有兩名分別3歲及1歲的兒子，他把自己和太太的育兒經驗畫成漫畫，然後在Twitter上發佈，作品大受歡迎，Twitter賬戶現在有8.4萬人追隨，一篇作品不時有超過10萬人讚好。男教師表示，他由2017年侍產假開始畫漫畫，假期結束回到學校時，每天在小孩晚上睡著後繼續畫漫畫約1至2小時。

教師兼職許可多予寫教科書

訴狀指出，去年3月有出版社接洽他，希望把他發佈的漫畫出版成書，他去年8月獲校長同意後，向東京都教育委員會申請兼職。由於教師屬於公務員，而漫畫出版後會有版稅收入，所以這名教師需要向當局申請。根據東京都教育委員會的數據，2019年約批出1,200個兼職許可證，典型的例子是教科書寫作和擔任講師。

不過，他的申請書直接被退回，意味教委會視他沒有提出過申請。其後他去信詢問審核標準，但教委會沒有說明具體的審核標準以及退回申請的理由，男教師諮詢律師意見後再次提交申請，但這次則是任職學校的校長口頭通知他申請「不核准」。

他在今年2月向東京都人事委員會上訴，同時控告東京都政府，要求教委會撤銷申請「不核准」的決定。東京都教委會解釋，第一次退回申請，是因為學校經營支援中心方面要求再度考慮申請內容，第二次則是上訴程序還未完成，不便說明。至於男教師提告一事則未有回應。

日本《朝日新聞》／中央社

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