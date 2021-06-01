白羅斯流亡異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）上周乘搭的瑞安航空（Ryanair）客機，被白羅斯戰機攔截迫降明斯克，普羅塔塞維奇與他的23歲女友薩佩加（Sofia Sapega）俱被白羅斯當局扣押。白羅斯外長馬克伊（Vladimir Makei）表示，薩佩加可能會被赦免，或被送到俄羅斯莫斯科的監獄服刑。

馬克伊向俄羅斯《商業日報》（Kommersant）表示，薩佩加可能會在白羅斯受審，他說：「國家元首可以決定赦免或轉移 （她）在俄羅斯服刑。」當被問到薩佩加的罪名，他回應說：「如果她被扣押，這代表已有充分理由。」

白羅斯當局繼公開普羅塔塞維奇「認罪」片後，通訊軟件Telegram一個親白羅斯總統盧卡申科的頻道，上周二播出自稱薩佩加的女子坐在椅子的片段。她承認自己是Telegram一個公開白羅斯執法人員個人資料頻道的編輯。薩佩加的媽媽說女兒無辜，只是在錯誤時間出現在錯誤地方，目前只能寄望奇蹟出現，令女兒獲救。

被捕示威者出庭割喉傳失意識

另外，白羅斯去年被捕示威人士拉特波夫周二為被控組織暴亂和阻差辦公等罪名出庭時，在庭上割喉，據報已失去意識，情況未明。流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭指他被威脅不認罪，就會連累家人和鄰居被告。

另外白羅斯國家通訊社（Belta）周二報道，白羅斯總統盧卡申科向俄羅斯總統普京表示，他會調查普羅塔塞維奇及薩佩加被捕一事，「我告訴俄羅斯總統，兩人的調查會在白羅斯進行」。

盧卡申科上周六與普京在黑海度假城市索契（Sochi）會面。普京繼續擺出支持盧卡申科姿態，與對方出海遊船河，盧卡申科向普京詳細交代逮捕異見記者事件。

獨媒TUT.BY總編輯被控逃稅

白羅斯亦繼續打壓媒體，獨媒TUT.BY總編輯佐洛托娃被控逃稅，若在閉門審訊中被定罪可被囚三至七年，該報批評當局為誣告。反政府示威期間，該報為瀏覽量較高的新聞網站之一，當局至今已拘捕其15名員工。

英國《泰晤士報》／《蘋果》資料室

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