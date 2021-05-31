數以萬計港人申請BNO簽證移居英國，難免要面對生病或遇意外需要醫療服務，到底當地醫療福利制度如何？移居英國僅兩個多月的港人Alan（化名）接受《蘋果》訪問，講述他上月初入急症室的經歷。Alan表示入院手續簡單，而且獲英國NHS制度保障全程免費，他盛讚當地醫護對待病人有耐性和有禮貌，「會畀90分」。

今年3月中偕家人移居倫敦的Alan，5月6日因背部劇痛經救護車送院。入院前一晚已痛得厲害，到翌日早上更胸口痛，還未吃早餐就感到頭暈和冒冷汗，唯有叫太太打999叫救護車。等了接近40分鐘，救護員才到場，為Alan量血壓以及量度血糖，「叫我慢慢嚟」。他由救護車送到聖赫利爾醫院（St Helier Hospital），只需幾分鐘路程。

檢查治療連早餐 「一蚊都無收過」

到院後等了10多分鐘見醫生，「點知無幾耐就話醫生有事唔方便過來，搵輪椅推我過另一間房度等治療」。護士其後為他做心電圖、量血壓、抽血、X光掃描、照膀胱超聲波等檢查，以及「打豆」（靜脈輸液）和藥物注射治療。

Alan最終在醫院逗留約4小時，診斷為下背痛，不必留院，全程亦不須收費，醫生處方止痛和紓緩肌肉的藥，開了藥方給他到藥房配藥，「問過救護員，係呢度居民不用收費」。連Alan因為沒吃早餐，護士給他香蕉和三款三文治挑選口味，「一蚊都無收過嘅」。

至於入院流程非常簡便，Alan表示﹕「無咩手續，救護員問登記咗邊個GP（普通科醫生），亦無check過任何passport等證件。」

評急症室服務90分 「喺香港可能叫你去返普通科」

作為外地人來到英國，Alan對獲得醫護人員禮遇印象深刻，「成個過程啲醫護包括救護員、護士、醫生，全部都好有禮貌」，亦完全沒有任何歧視。他等候時間不久，不覺得有人手不足問題，「相對喺香港入急症室，唔係生命危險都當小事計」。他又提到，在救護車與救護員對話時，當他表明來自香港，救護員亦討論香港情況，「話香港無Freedom」。

初到英國，Alan表示溝通方面和醫護講述自己情況問題不大，但可能因為口音問題或者初來此地不太適應，「有時唔係好明白佢哋講咩」，但醫護都好樂意慢慢講多次或用易明字眼，遇到醫學用字甚至以手機打字，「成個過程都好有耐性」。

整個急症室經歷，Alan表示會給90分，「喺醫院急症服務等候時間好短，10分鐘左右就見到護士醫生」。他在普通病房床位等候報告亦覺舒適，「你知喺香港急症室都好爆，可能有時床位都喺走廊」。

他坦言，其實背痛不算急症，醫生都照樣安排檢查和提供紓緩痛症指引，「可能香港解決咗你最逼切嘅問題，之後叫你去返普通科門診做檢查或睇醫生」。他又稱讚當地醫護人員細心和有耐性，會定期和主動關心其狀況。

情況非最緊急 等救護車逾半句鐘

談到改善之處，Alan提到自己等了逾半小時救護車才到場，建議等候救護車時間「可能可以縮短啲」，不過他亦理解安排，指自己情況未必是最緊急，等候時間較長。救護員則提到之前因疫情非常忙碌，但近6個星期都無再接到新患者。

記者 黃子燊

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