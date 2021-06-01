（北美通訊）疫情肆虐嚴重影響經濟，美國政府於去年四月起推出「薪酬保障計劃」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP），額度9,610億元（美元，下同）。計劃第二輪原定於5月31日完結，不過小型企業管理局表示，因為申請數量太多，自上周五（5月28日）起不再接受新的申請。

這項計劃推出後反應相當熱烈，雖然當局早在五月初已經大幅限制申請條件，但局方表示在上星期四單日就收到多達12.5萬符合條件的新申請，即使計劃完結，仍需要一個月去處理申請。

PPP在國會獲得廣泛支持，同時也有不少數據支持計劃的成效。麻省理工學院在去年七月做了一項研究，表示在去年6月首個星期，PPP就協助企業增加約230萬個工作機會。另一方面，一名與PPP有緊密合作的財政部官員於去年12月透露，該計劃挽救了1,800萬個職位。

受惠的機構表示，PPP能夠幫他們渡難關，專門做展覽生意的公司Highmark TechSystems負責人透露，他們由去年疫症爆發至今，生意額為零，公司最終靠PPP發放的一百萬元貸款維持發放薪金、繳交租金及雜費。小型企業管理局認為，貸款計劃來到第二輪後，應該擴大規模，幫助全國更多中小企。

但該計劃也因為推行操之過急，惹來不少批評及負面新聞，除了有不少人偽造文件、盜用身份騙取補助外，貸款也被指遭上市公司等大企業濫用借光，再加上計劃設計缺陷，有不少有色人種的企業難以受惠。計劃的「豁免還款」申請越積越多將引發更多問題，這些爭議還可能延續長達數年。

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