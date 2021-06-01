澳洲國會2月通過《新聞媒介及數碼平台強制議價法》，要求各大社交平台引用澳洲傳媒的新聞內容時，要向對方支付有關費用。澳洲傳媒集團九號娛樂（Nine Entertainment Co Holdings Ltd）周二表示，已與Google及Facebook簽署內容供應協議。

集團表示會向Google的「Google News Showcase」新聞平台提供文章和片段為期5年，向Facebook提供類似內容3年。集團行政總裁斯奈斯比（Mike Sneesby）在員工內部電郵中指出，協議將有助公司的長遠增長，「這些協議將有助支持我們業務的世界級新聞蓬勃發展」。

九號娛樂未有透露協議的詳細細節，但預計會令其出版部門的稅前利潤直至明年6月增加高達4,000萬澳元（約2.4億港元）。集團旗下擁有《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）、悉尼《先驅晨報》（Sydney Morning Herald）報章和免費電視頻道《Nine》。

Nine兩大對手早已達成協議

澳洲另外兩間大型傳媒機構Seven West 傳媒有限公司（Seven West Media Ltd）和傳媒大亨梅鐸持有的新聞集團（News Corp），近月亦先後與Google及Facebook等社交平台達成協議。

澳洲國會今年2月通過《新聞媒介及數碼平台強制議價法》，法案旨在監管社交平台為新聞內容付費，規定社交平台必須與傳媒分享新聞收入，「確保新聞業可因生產內容而獲得合理報酬，協助澳洲關乎公眾利益的傳媒生存下去」。facebook為了抗議，立法一度在澳洲封殺新聞內容，禁止該國用戶閱覽或分享新聞內容，連發放緊急資訊的政府部門賬戶也受影響，但最終與澳洲三大傳媒機構先後達成協議。

路透社/《蘋果》資料室

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