美俄峯會在6月16日上演前夕，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）周一宣佈，俄羅斯今年底前將於西部軍區增加20個作戰單位，以應對北約與日俱增的威脅。紹伊古指，美國在俄羅斯邊境附近部署戰略轟炸機，北約於區內軍演次數和規模亦正提升，俄方必須採取相應回應。

俄羅斯西部軍區與芬蘭、波羅的海國家、白羅斯和烏克蘭東北部相連，是俄羅斯通往歐洲的門戶。紹伊古稱，北約於俄羅斯邊界附近部署的船艦有所增多，並進行更多軍演，批評北約破壞國際安全，俄羅斯不得不回應，將在年底前向西部軍區增派20個作戰軍位，俄軍年初至今亦已向西部增派2,000項軍備。紹伊古沒有公佈增兵的具體數目。

北約現時正舉行「堅定守護者」（Steadfast Defender）聯合軍演，正航行前往亞洲的英國航母「伊利沙伯女皇號」亦有參與。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，俄羅斯多年來大舉投資先進軍備，範圍涵蓋常規武器及核武，亦曾向格魯吉亞及烏克蘭等周邊國家出兵，故北約也要加強戰備。紹伊古透露，俄羅斯稍後也會跟白羅斯舉行聯合軍演，雙方磋商已到最後階段。

英料於北約外長會批評俄羅斯

北約外長級會議周二舉行，英國外交大臣藍韜文料將批評俄羅斯的侵略行為，包括早前向接近烏克蘭邊境的地區增兵，亦會提到近日白羅斯迫降民航客機，再拘捕反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）一事，形容這些舉動侵犯民主價值和民航自由。藍韜文重申英國支持北約這個跨大西洋同盟，會跟盟友攜手捍衞共同價值和國土。

美國哥倫比亞廣播公司/英國《每日電訊報》

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