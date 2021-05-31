1921年5月31日晚上，美國白人暴徒在警察包庇下於俄克拉荷馬州塔爾薩的黑人社區格林伍德肆意殺人和破壞，估計造成約300人死亡，並徹底摧毀這富裕的社區，成為美國種族歧視的一大污點。昨日是事件發生100周年，俄州多處都有悼念活動，總統拜登今日更會親臨當地，與當地領袖一同標誌這歷史時刻。

這場「塔爾薩種族大屠殺」由一宗懷疑非禮案引起，19歲黑人擦鞋工人羅蘭（Dick Rowland）當年5月30日因被指在升降機非禮一名白人少女而面臨私刑處死，數十名保護他的黑人男子翌日在監獄外聚集，並與白人爆發暴力衝突。

白人縱火搶掠 警推波助瀾

當晚大批白人闖入格林伍德報復，徹夜殺人、搶掠、縱火和破壞，警察更在過程中推波助瀾。到6月1日天亮，格林伍德已淪為一片頹垣敗瓦，大批受害者流離失所。

事件此後數十年一直被當局刻意隱瞞和教科書洗白，黑人也不堪回首和不敢提，至1990年代才獲正式承認，估計有75至300人死亡，800多人受傷，約1,200間商店、教堂和房屋被破壞，近萬人痛失家園。有輿論認為當年格林伍德經濟發達，招致白人妒忌，因此被藉故種族清洗。

事隔一世紀後，美國的結構性種族歧視問題仍根深柢固，各關注團體都趁這歷史時刻舉行悼念活動。塔爾薩上周五已率先舉行「黑色華爾街遺產節」，邀請最後三名已知倖存者107歲的弗萊徹、106歲的蘭德爾和100歲的埃利斯在龐大團隊陪伴下，乘坐馬車回到格林伍德。舉辦人表示希望活動能讓大家感受到率先充滿力量的周末，向死者和倖存者展示尊重和光榮。

按難民逃亡路線遊行2.4公里

另一場焦點活動「世紀之行」則於今日舉行，參與者按照當年格林伍德難民的逃亡路線遊行，路程長約2.4公里；發起人麥康迪奇認為，嘗試以前人的角度走一哩路，是懷緬她們最美麗的方法。拜登同日亦會親臨塔爾薩，與地方領袖一同紀念這歷史性日子，將氣氛推到高潮。

到明日，「1921年塔爾薩種族大屠殺百周年委員會」會為造價3,000萬美元（約2.34億港元）的史館兼博物館「格林伍德起義」揭幕。委員會指，場館模仿大屠殺前發生前格林伍德社區的模樣，設有當時劃分黑人和白人社區的火車軌道，讓訪客親自感受實況。

雖然塔爾薩種族大屠殺這段幾乎被遺忘的黑歷史近年重獲社會關注，但格林伍德已不復當年興旺，種族矛盾一直存在，這些並非靠紀念活動可修補。但塔爾薩市長拜納姆相信，周末的活動正是當地需要的調解過程，並提醒民眾如認為大屠殺只是100年前才發生的事，與現在的美國無關，就大錯特錯。美聯社/英國《衞報》