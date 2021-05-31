大屠殺發生前，塔爾薩的格林伍德社區被稱為「黑人華爾街」，是當時全國最富裕的黑人商業及住宅區。然而經歷破壞後，當地黑人民眾離散，向較北地區遷移，他們如今聚居之處至今發展仍較塔爾薩的其他地區為慢。

根據美國普查局估計，前年塔爾薩黑人家庭一年收入中位數為30,955美元（約24.1萬港元），白人家庭收入中位數為55,278美元（約43.1萬港元）。當地人口40,176萬，生活於貧窮線以下的人當中近三分之一為黑人，只有12%為白人。而且南北之間差異更明顯可見，北部地區有街道沒有街燈或交通燈，不少房子需復修，而且只有一間雜貨店。

吉布斯的祖父母經歷大屠殺，吉布斯與妻子2015年在當年祖父母營商的地區，建設一個小型購物商場及辦公室。他說希望為黑人社區帶來職位及收入。他們向六個租戶出租辦公室空間及店面，租戶包括平面設計店、法律援助組織、一個黑人美容店及一間糖果店。

營商心得失傳

吉布斯對於塔爾薩北部嚴重不平等情況感氣餒。他認為當年黑人的家和生意受到破壞，失去的不止是建設及建築物，也失去了所有與營商相關的歷史，以及可以一代傳一代的營商心得。出生於塔爾薩北部的「1921年塔爾薩種族屠殺百年紀念委員會」成員奧爾達姆說：「我們不知道，那些財富如傳下來，會如何改變數百萬人的軌迹。」美聯社