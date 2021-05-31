美國總統拜登在周一陣亡將士紀念日發言，警告指美國和世界各地的民主面對專制力量岌岌可危。

拜登在阿靈頓國家公墓出席紀念儀式並發表演說，承認美國民主不完美，呼籲努力履行世界歷史上最大實驗所作的承諾。他說，民主不僅是管治方式，也是存在方式，是世界觀，世界各地都有人在爭取民主，他們為體面和尊嚴而抗爭。

拜登讚揚在伊拉克和阿富汗戰場上，為美國理想與民主而犧牲的美軍致敬，說「我們應全力完善美國，以報答那些英靈。」

拜登上任後，曾指中國和俄羅斯的專制統治，是美國面臨的重大挑戰。

拜登下月16日將與俄羅斯總統普京在瑞士日內瓦舉行峯會。拜登周日矢言，將針對人權問題向普京施壓。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一告訴記者，這場峯會要討論任何議題，莫斯科都不會迴避，且普京也可能提到關於美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持者1月6日闖入美國國會山莊事件。拉夫羅夫表示：「我們當然準備好討論任何話題，包括存在在美國的問題。」他說，俄羅斯持續密切觀察1月6日示威者遭到的「迫害」，「那裏有許多有意思的事正在發生」，而莫斯科會想要討論美國「對反對派權利的保護」。

路透社／法新社

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