英國近日疫情有輕微回升趨勢，專家建議暫緩6月21日的解封步伐。英國政府正考慮是否要求前線護理人員，以至國民保健服務（NHS）所有人員都要強制接種疫苗，有在野工黨議員反對，促請政府不要「威嚇」NHS員工。

工黨影子下議院領袖德博內爾（Thangam Debbonaire）明言，強制醫護人員接種疫苗「不是好主意」，呼籲政府維持目前讓人自由選擇的做法，「鑑於NHS部份職位招聘困難，我認為更重要的是跟員工合作而非跟他們對抗，我不認為恐嚇職員是好主意」。多名行為學家警告，假如政府強制接種疫苗，可能會令本身已經抗拒疫苗的人士更加反感。

疫苗統籌國務大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）指，政府仍在考慮是否強制NHS員工及私營機構護理員接種疫苗，尚未有定案。前線護理人員是首批獲安排接種疫苗的人士，但仍有不少人未接種，扎哈維指，醫護及護理員「有責任照顧那些最脆弱的人」，而任何負責任的政府都會討論、思考強制接種問題，且強制醫護接種在乙型肝炎疫苗上亦已有先例。

英國5月中旬放寬防疫措施後，每日新增確診病例輕微上升，由上周日的2,325宗上升至3,240宗，升幅達40%，相信是因為印度變種病毒快速傳播所致。有人建議推遲6月21號的第二階段放寬措施，以免疫情捲土重來。扎哈維表示，政府會等待6月14日的報告取得最新數據，才決定是否按計劃解封。

英國自12月起為民眾接種疫苗，至今已有逾5,400萬人接種了第一劑或兩劑疫苗。NHS供應商負責人霍普森（Chris Hopson）表示，感染Covid-19要入院治療的患者之中，「很少、很少」已接種兩劑疫苗，顯示疫苗的保護力十分高，目前有870名確診患者要留醫治療，比起1月高峯期的3.9萬人大幅下降，而且患者相對較年輕，意味着較少人情況危重。不過霍普森指，醫院積壓了不少非疫情患者，仍然十分繁忙。

英國廣播公司/《衞報》/《每日郵報》

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