紀念塔爾薩種族大屠殺的活動原應萬眾一心，但當中一個主打演唱會上周突然取消，因三名倖存者爭取補償升級，要求主辦單位支付十倍出場費。塔爾薩市長亦明言，不支持直接向受害者作金錢賠償。

演唱會「Remember and Rise」原定昨日舉行，主辦單位已邀請著名創作歌手John Legend演唱，以及由爭取擴大投票權社運人士艾布拉姆斯致辭。倖存者的代表律師西蒙斯向主辦方提出多項要求，包括把倖存者的出場費由10萬美元（78萬港元）增至100萬美元（780萬港元），以及向在倖存者中喪生的死者家屬、失去家園或企業的人士提供的種子基金，由200萬美元（1,560萬港元）增至5,000萬美元（3.9億港元）。

倘三名倖存者不出席演唱會，John Legend及艾布拉姆斯料亦會跟隨。主辦單位遂決定取消演唱會，但仍會舉行燭光晚會。主辦單位委員會主席、俄克拉荷馬州參議員馬修斯發聲明指：「要澄清的是，我絕對希望倖存者、死者的後代或其他受影響人士得到財政上及情感上的支援，但不是用這個方法。」

市長不支持直接賠錢

塔爾薩白人市長拜納姆表示，自己不支持直接向倖存者及死者家屬作金錢賠償。不過，他承認當局當年不應將此事「洗白」，反而應追究責任，並協助重建塔爾薩。有反對者質疑，為何二戰後日本會作出賠償，猶太人有獲得賠償，甚至在俄克拉荷馬州爆炸案遇害的人士都能有金錢賠償，但偏偏美國黑人卻沒有。美聯社