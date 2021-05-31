美國總統拜登上周指示情報機關加緊調查疫情源頭，更明言兩個可能︰一是自然出現、二是實驗室意外洩漏。這個聲明令到早前被認為是陰謀論的「武漢實驗室外洩」再次受人關注。有分析認為，可能情報圈的確掌握了一些證據、加上有科學家「轉軚」支持實驗室外洩說，令拜登受壓作出這個表態。

拜登的聲明表示，美國情報人員對疫情起源的調查總歸於兩個情況，病毒可能是自然地出現，或者是實驗室意外洩漏而釀成大禍。這是拜登第一次表態相信病毒可能是由實驗室洩漏。前總統特朗普在任時猛烈抨擊中國隱瞞疫情，令全球受累，但民主黨當時並未支持特朗普這個實驗室外洩的說法，普遍認為是「陰謀論」，但此時拜登政府改變態度，相信是有多個因素影響。

英國《金融時報》分析其中一個主要因素是，特朗普已下台，反對他的人士現在對武漢病毒研究所洩漏病毒的說法採取更開放態度。亦有人表示，情報人員已找到一些證據，拜登只是就此作出回應，他目前有政治壓力，要找出疫情起源的答案。

國務院文件再受關注 多名科學家「轉軚」

就在拜登就職前數天，國務院發佈一份文件，指出武漢病毒研究所數名人員出現Covid-19的病徵，時間上早於中國公佈的確診病例，又指研究所與解放軍秘密合作。當時反對人士並未認真對待這個說法，認為時任國務卿蓬佩奧傾向把情報「政治化」，也被特朗普支持者衝擊國會的事件分散了注意力。隨着事件落幕消退，人們才開始注意到這份文件。

有消息人士表示，另一個原因是科學家「轉軚」，這班科學家當初不願在選前為特朗普添力，也不願得罪一些反對此說法的重量級科學家，但現在有些科學家改變態度，令民主黨人也更願意重新審視「實驗室外洩論」。

共和黨人估計拜登受到政治壓力

18位著名科學家在《科學期刊》發公開信，認為病毒自然出現和經實驗室外洩兩種情況「都有可能」，應該認真審視，直至獲得可靠的數據，又直指世界衞生組織最近到中國調查疫情起源，並沒有對兩種理論給予「平等的考量」。帶領美國抗疫有功的首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）也改變了態度，去年他曾指科學證據「強力顯示」病毒是自然出現，但最近他卻表示不信服這個說法，支持進行調查。

共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）已提出解密所有相關調查情報的法案，他指拜登是在回應政治壓力，特別是他的班子中有成員，促請中國容許更高透明度的調查，「拜登正感到壓力，他們感到有點反彈……但這是一個很好的舉動」。

不過拜登要求情報部門90日內要提交調查報道，有前中情局高級官員認為時間太倉促，或許無法達致堅實的結論，涉及的多個機構甚至無法達成一致共識。

英國《金融時報》

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