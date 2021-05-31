（北美通訊）美國白宮正促請世界衞生組織（WHO）對COVID-19病毒的源頭，進行第二階段調查。美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）表示，COVID-19病毒極大可能由武漢實驗室洩漏，指這類意外經常在實驗室發生。但他表示，各國已有能力處理病毒傳播，確認其源頭也不會對抗疫有太大作用。

在特朗普時期擔任美國食品藥物管理局（FDA）局長、目前是輝瑞藥廠董事局成員的戈特利布接受CBS訪問指，科學家把病毒源頭指向自然界的證據十分薄弱，「病毒需經過一種動物成為宿主，再傳播予人類，然而我們至今仍未能找出這個宿主。」他補充，世衞調查已否定武漢華南海鮮市場是病毒發源地，所以病毒來自大自然的機會進一步減小。

他續稱，實驗室意外「時有發生」，COVID-19病毒從實驗室洩漏的可能性相當高，「即使在美國也發生過實驗室意外。在中國，最近6次已知的 SARS-1病毒均源自實驗室，中方最初亦不承認病毒源於實驗室。」

戈特利布續指，中國拒絕提供證據來反駁指控，「他們可以提供實驗室工作人員的血液樣本、原始病毒株、一些早期樣本供我們排序，或者提供武漢病毒研究所的實驗室清單以證清白；但他們拒絕提供任何證據。」

無獨有偶，《華爾街日報》日前揭露，早於2019年11月，三名武漢病毒研究所人員出現類似COVID-19症狀。戈特利布認為，該實驗室管理不善，但又進行高風險實驗，該報道更能加強病毒源於實驗室之說。不過他坦言，尋找病毒來源對研究如何應付疫情，並無太大幫助，「不管病毒源於大自然或實驗室，不會對防疫或抗疫措施有太大影響。而且我們已對這個病毒有足夠的了解，亦有足夠的經驗去處理它。」

他補充，若然病毒源於實驗室洩漏的說法成立，將有助加強實驗室的安全措施。

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