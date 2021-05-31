（北美通訊）美國軍方月初推出招募廣告，一改以往硬朗形象，加入涉及同性婚姻、支持性小眾、同志遊行等具元素，惹來保守派聲音批評「陽剛味」欠奉，甚至會危害國家安全。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在周一陣亡將士紀念日（Memorial Day）接受訪問表示，美國的敵人如中國和俄羅斯，喜歡用這些話題來打擊美國，但他強調美軍不會「變軟」（will never be soft）。

美國軍方月初推出名為「召喚」（The Calling）招募廣告系列，以動畫形式、由五名士兵的第一身角度，講述他們的成長經歷及入伍經過，旨在吸引更多千禧一族入伍。其中，馬洛納德（Emma Malonelord）的故事最受爭議，故事提及她由兩名同性媽媽撫養，參加支持同性戀遊行。

廣告推出後惹來保守媒體和共和黨部份議員批評，參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，廣告展現的軍隊形象過於柔弱；他以俄羅斯軍隊招募廣告作比較，包括一班光頭士兵進行掌上壓、跳傘，以及伏在雪地上使用狙擊槍等，來諷刺美軍廣告陽剛味不足。他批評，「我們擁有地球上最強大的軍事力量，但民主黨政客和覺醒媒體（Woke Media）正試圖將其變成娘娘腔。」。

奧斯汀接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪反擊指，美國的對手如俄羅斯和中國，偏好放大這類話題來打擊美國，但他所關心的從來都是國防問題，而不是對手的言論。他續指，美軍是世上最好的軍隊，不單因為其軍事技術，亦因為有多元化成員處於隊伍內，「我們招募人才方面很理想，不論你身處這個國家的哪個角落，只要你符合體能要求和資格，就能在軍中佔一席位。」

在軍中服役超過40年的奧斯汀，升任國防部長前曾任職美國中央司令部司令、陸軍副參謀長和美國駐以色列總司令等。他在訪問中分享服役經驗表示，年輕一代正在軍隊發揮作用，「即使我們可以製作很多出色電影和出版很多書籍，但也不能充分描述過去20年的經歷，這些年輕人為彼此、為國家所做的事情，絕對是十分驚人。」

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