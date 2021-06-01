美國總統拜登上任已4個多月，傳媒發現他周末甚少留在白宮，反而多留在老家特拉華州，假若單是首19周計算，更是近代美國最少在華府過周末的總統。白宮幕僚透露，拜登並不喜歡住在白宮，只把其當作辦公場所或「公司宿舍」，且拜登昔日當副總統時早已在白宮工作8年，故對他而言搬進白宮就像「搬進前度的住所居住」一樣，因此較少在白宮放假。

職員感寂寞 「來白宮就是想服侍總統」

拜登在剛過去的陣亡將士紀念日連假再次離開華盛頓，周一才返回華府，在毗鄰的阿靈頓國家公墓發表演說。連同這次在內，拜登上任後的首19個周末，只有5次留在白宮度過，相當於總次數的大約26%。有職員坦言有時感到寂寞，「他們在白宮工作就是想服務總統和第一夫人」。

拜登2月時曾形容白宮「如同鑲金的牢籠」，亦對大批官員服侍他感到不自然，但他仍可外出工作。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，拜登只把白宮當作工作地點，又稱拜登自1973年首次當選參議員以來，一直傾向在特拉華州的老家過周末，甚至因此有「國鐵祖」（Amtrak Joe）的外號。

白宮僅如「高檔宿舍」

知情者形容拜登把白宮視為「很高檔的宿舍」，即使白宮設有保齡球場、網球場和小型戲院等設施，拜登也寧可放棄在白宮過周末。另外由於拜登曾擔任副總統8年，他如今再住進總統的房間，也讓拜登感到不自然，「就像搬進前度的家一樣」。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）強調，無論拜登身在何方，他仍在執行總統職務，而美國人也會同意國家領袖不能只留在華盛頓。過往美國亦不乏不喜歡留在白宮的總統，民主黨的詹森和共和黨的列根都是例子，而特朗普在任內更估計離開華府近300次，到名下的高爾夫球場打高球。

英國《每日郵報》／美國有線新聞網絡

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