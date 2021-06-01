半官方傳媒伊朗勞動通訊社（ILNA）周二報道，伊朗政府拘捕一名中國籍男子，他涉嫌在未經對方同意下，擅自發佈多名伊朗女子的照片。伊朗警方上周五曾表示，正調查有中國籍男子上載伊朗女性影片，當時該名男子聲稱只需付50美元（約390港元）便能在伊朗「為所欲為」，未知兩案涉案者是否同一人。

伊朗警方指，該名中國籍男子早前在伊朗結識不同女子，並拍攝她們，其後把照片上載至互聯網，並宣稱伊朗女子很容易結識。該名男子事後道歉，並刪除所有照片，但警方已展開調查，在中部城市卡尚（Kashan）一處道路收費亭拘捕他。

伊朗近日廣傳一名為「維尼的國外旅行」的YouTube賬戶，該個懷疑屬於中國人的賬戶上載了多段以「伊朗妹子」、「波斯妹子」為題的影片，炫耀他結識當地女子的經歷，例如聲稱「伊朗女友主動約中國小伙」、「維尼走桃花運了」等，但部分片段的角度疑屬偷拍。影片在社交網站瘋傳後，該名男子隨即刪除片段及道歉。

中國男拍片宣稱伊朗女「50美元做甚麼也可」

伊朗法律禁止互不相識的異性接觸，且不得偷拍女性。當地警方上周曾稱，正調查一宗涉及中國籍男子的案件，並透露該名男子曾在他上載的影片中，宣稱與伊朗女性發生性關係十分容易，「只需50美元，你做甚麼也可以」。

中國大使館上周六曾經發文，稱「注意到某中國公民在伊朗旅行時有違背當地公序良俗的行為，並在社交媒體上炫耀，造成不良影響」，呼籲國民旅遊時遵守目的地的法律和風俗。伊朗警方暫未確認周二拘捕的男子，是否與上周五調查對象或「維尼的國外旅行」屬於同一人。

路透社/伊朗Iran International網站

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