路透社周二報道，美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）一份即將發表諮詢報告，批評商務部未有盡力保護國安及防止中國軍方取得敏感技術。

名為《未竟之事：出口管制與外國投資改革》的報告，指出2018年一條法例要求商務部制訂新興和基礎技術清單，指名單制訂進度緩慢，可能會加劇國安風險。報告指商務部負責加強美國出口管制法律，但「至今仍未履行責任」。

商務部拒絕直接回應清單欠奉問題，表示已經公佈了四項新興技術管制規則，還會陸續有來。該部表示，已經擴大了軍事終端用戶規則，並將一些公司列入實體名單，限制美國供應商做華為技術、杭州海康威視等公司生意。

國會因應中國實體試圖採購敏感美國技術並將民間新發明用於軍事，2018年收緊美國出口政策和外國投資甄別程序。

報告質疑商務部督察長是否應該調查商務部有否失職，以至應否將執行出口管制的權力賦予另一機構。

國會還通過了《2018年出口管制改革法》，限制美國關鍵技術輸往中國之類的敵國，指示商務部與其他部門查明哪些是製造關鍵產品所需的新興或尖端技術。

2018年11月，商務部列舉45個新興技術，包括人臉和語音辨識，但未敲定最終清單。

報告指出，商務部關注先進監控技術，因為監控技術可能被中共用於拘留新疆維吾爾穆斯林少數民族，但報告指，商務部沒有規管更新型的先進監控軟件。

路透社

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