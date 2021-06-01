印度染疫死亡人數超過33萬，官員上月承認有死者被棄屍河中之際，北部近日驚現流浪狗吃沖上河岸人體殘肢的駭人場面。

北阿坎德邦（Uttarakhand）首府烏德爾格希（Uttarkashi）一名居民表示，周一在帕吉勒提河（Bhagirathi River）見到有狗在河邊「開餐」。他呼籲當局處理屍體堆積問題。

當地居民擔心，殘肢可能屬於染疫亡者，病毒會經河水或吃屍狗傳播。

康復者染超級惡菌

另外，印度第二波疫情染疫者中，有越來越多人康復後因免疫力弱而感染可致命的超級惡菌，繼早前多人染毛黴菌病（mucormycosis、又稱黑真菌症），現在又有人感染高抗藥性「耳念珠菌」（Candida auris）。

耳念珠菌是真菌，2009年首次發現，常見於濕暖環境，亦會出現在人體口腔、消化道、皮膚及女性陰道，醫生一般處方抗真菌藥Mycostatin藥已可治癒。不過，長期使用抗生素的人，容易在醫院環境感染耳念珠菌，嚴重者可致嚴重肺炎、敗血症甚至器官衰竭死亡。

孟買傳染病專家斯里瓦斯塔瓦（Om Srivastava）指出，第二波疫情期間病人在深切治療部接受高劑量類固醇治療，導致免疫系統受壓抑，令耳念珠菌感染個案大增。

英國《每日郵報》／英國廣播公司

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