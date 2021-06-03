適逢夏日，不少人都會進行水上活動消暑。在美國佛羅里達洲（Florida），一家三口周末划船時卻發生意外，幸得7歲兒子奮力游水上岸求救，讓父親和4歲妹妹順利獲救。

父親保斯特（Steven Poust）上周五攜同7歲兒子蔡斯（Chase）及4歲女兒阿比蓋爾（Abigail），一家三口前往聖約翰斯河（St. Johns River）划船遊樂，他為了釣魚而停泊在河中，期間兄妹在旁玩耍，但他們突然遇上強勁水流遇險。３人之中只有阿比蓋爾穿上救生衣，但阿比蓋爾仍然難以抓緊船隻，保斯特跳進水中捉住阿比蓋爾，而蔡斯就負上向外求救的重要責任，努力游回岸邊。

蔡斯拚命游了一小時終於上岸，隨即向最近的民居求助。當地多個緊急部門立即派員搜索，並在船隻約1.6公里的位置找到了這對父女。蔡斯憶述當時害怕的心情，因水流方向與岸邊方向相反，令他游泳十分困難，而他為了保持體力，以狗仔式游泳並間中浮在水上休息，上岸後竭盡全力呼喊並揮手。

保斯特亦形容，當時他很迷惘，試圖捉緊兩子女，但自己筋疲力盡，只能捉緊妹妹，他更形容是蔡斯拯救了他們。

消防部門事後稱，因為法律僅要求乘搭短於8米的船隻時，6歲或以下兒童必須穿上救生衣，因此保斯特和蔡斯並無違法。

美國《霍士新聞》

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