美俄峯會本月中展開，俄方表明將繼續向對方發放「令人不舒服」的訊號，並指為應對以美國為首的北約（NATO）日益增加的威脅，將於年底前在「西部軍區」建立20支新部隊，配備現代化新型武器。

俄羅斯防長紹伊古斥責北約近日的行為破壞國際安全系統，「迫使我們採取相關的反制措施」。他與多名高級軍事官員會面時指出，美國近日在俄邊境附近部署越來越多戰略轟炸機，北約則正增加區內軍演次數和規模。他隨即宣佈，年底前在西部軍區建立20支新部隊，又表示該軍區料今年內配備約2,000件新武器。

北約：尋求對話展防衞決心

北約昨日起召開部長級會議，秘書長斯托爾滕貝格會前談及俄方的最新舉措。他解釋，俄方過去多年已投放大量資金發展現代化新型武器，範圍涵蓋常規武器及核武，亦曾向格魯吉亞及烏克蘭等周邊國家出兵，稱這是其中一個原因令北約須提高軍隊部署。他強調，北約今後將繼續尋求與俄方對話，但同時展示聯盟的防衞決心，捍衞所有盟國。

英媒報道指，英國外長藍韜文將於會上羅列俄方的犯罪紀錄，批評對方近日的行徑，包括在烏克蘭邊境大舉增兵、表態支持白羅斯攔截客機以拘捕異見記者普羅塔塞維奇等。他於會前表示：「由俄羅斯對烏克蘭的侵略性行為，以至白羅斯盧卡申科攔截民航，可見民主價值觀已受攻擊。英國作為北約最大貢獻者之一，對跨大西洋聯盟的支持堅定不移。我們將與盟友及國際夥伴合作，捍衞我們的盟友及價值觀。」

俄外長轟歐盟重返冷戰思維

美國總統拜登與俄羅斯總統普京將於6月16日在日內瓦會面。俄羅斯副外長里亞布科夫揚言，俄方會在峯會前夕，繼續向美國發放「令人不舒服」的訊號。對於拜登表明將討論俄國的人權問題，外長拉夫羅夫透露普京已準備好回應，亦會談論美國的人權問題。他亦批評歐盟對俄政策返回冷戰思維，揚言若以強硬姿態干預內政，俄方將作回應。

俄羅斯聯邦國家安全委員會秘書帕特魯舍夫表示，與美國國家安全顧問蘇利文就美俄峯會的準備工作，展開了具「建設性及有成果」的討論；又預期兩國可在多個議題上達成雙方能夠接受的解決方法。帕特魯舍夫亦提及在國家安全策略的新修訂版本中，預計或會採取「對等或不對等的措施，來防止或避免外國採取對於俄羅斯主權及領土完整的不友好行動」。他透露，相關反制措施主要是特別的經濟行動，但有需要時亦會採取強硬措施。

美聯社/英國《每日電訊報》/半島電視台