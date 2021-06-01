路透社周二報道，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）去信NBA球員工會（NBPA），敦促NBA球星與使用新疆棉的中國運動品牌割席，免成強迫勞動的同謀。

CECC兩位主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）和民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）指出，十多位NBA球員代言中國安踏（Anta）、李寧牌（Li-Ning）、球鞋品牌匹克（Peak），而近期西方傳媒報道指那些公司聲稱繼續使用新疆棉。

信中指出：「有球員繼續與安踏體育簽署新合約。」

CECC兩主席說：「我們相信，與用新疆棉的公司保持商業關係，會令NBA球員以至NBA本身聲譽堪虞」。

信中指，NBA賽會和NBA球員連含蓄支持那些可怕的人權侵犯行為也不該，呼籲NBPA與會員合作，喚起對新疆持續種族滅絕的關注，以及了解強迫勞動與NBPA成員代言產品的關係，從而令球員利用合約推動這些公司結束使用新疆棉，否則應鼓勵球員終止與這些公司的代言合約。

新疆棉風波3月爆發，中國網民批評瑞典時裝品牌H&M去年月發表抵制新疆棉聲明，並且發動抵制任何棄用新疆棉的企業。事件引起一些中國企業退出良好棉花發展協會（BCI），成為一場中國抵制外國貨的運動。

路透社

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