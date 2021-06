(北美通訊)隨着加拿大安大略省疫苗接種率上升,終於讓當地娛樂場所看到曙光,預計今夏能重新開放。加拿大知名劇院管理和製作公司Mirvish Productions周二公佈,一齣名為《Blindness》的聲音藝術表演將於8月在威爾斯王妃劇院(Princess of Wales Theatre)首映,為疫情以來首部在劇院演出項目。

加拿大飽受疫情困擾,不少娛樂場所已被強制關閉一年多,多倫多各大劇院自去年5月起被封至今。隨着疫苗接種率上升,安大略省日前公佈了重啟三部曲,指明若全省逾7成成人接種了至少一劑疫苗,將允許室內表演場所重新開放。

截至5月中,安省有過半成年人已接種首劑疫苗。按現時情況推算,製作公司預計省政府將於8月批准開放室內表演,故率先敲定在8月推出「符合社交距離的聲音裝置藝術」的《Blindness》,為劇院重啟打響第一炮。

《Blindness》由著名劇作家史提芬斯(Simon Stephens)操刀,改編自諾貝爾文學獎得主薩拉馬戈(José Saramago)同名小說,內容講述一場世紀疫症爆發,染疫的人都會變成盲人,城市一片混亂,而結局會是充滿希望。表演原定去年11月於加拿大上映,後因疫情而被擱置,現定於8月4日在威爾斯王妃劇院首映,門票將於6月23日開始發售;同劇在4月已於紐約公演。

重新開放的劇場仍需遵守一系列防疫措施,包括每場表演不能超過50名觀眾、觀眾需單獨一人或兩人一組隔離、場內所有人需戴上口罩等。

縱使Mirvish Productions無懼疫情反彈,搶先重推《Blindness》,但旗下仍有不少熱門劇目,如《漢密爾頓》(Hamilton)、《哈利波特:被詛咒的孩子》(Harry Potter and the Cursed Child)、《來自遠方 》(Come from Away)等,還沒有確定的演出時間表,需視乎疫苗接種率再作定案。然而,Mirvish Productions創辦人米爾維什 (David Mirvish)對前景感到樂觀,他說,「現在終於輪到加拿大了。我們很高興能踏出第一步重振劇院,為藝術工作者和觀眾帶來希望。」

與此同時,室外表演也將重返安省,斯特拉特福音樂節(Stratford Festival)正準備在 6 月下旬開幕。音樂節藝術總監西莫利諾(Antoni Cimolino)接受媒體訪問時透露,今年的音樂節將在兩個露天劇場舉行,進場人數將控制在100人以內。他表示,音樂節在取消去年演出的損失高達百萬計,而今年能進場的觀眾人數有所限制,因此預期仍無法盈利。

