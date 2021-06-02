（北美通訊）隨着加拿大安大略省疫苗接種率上升，終於讓當地娛樂場所看到曙光，預計今夏能重新開放。加拿大知名劇院管理和製作公司Mirvish Productions周二公佈，一齣名為《Blindness》的聲音藝術表演將於8月在威爾斯王妃劇院（Princess of Wales Theatre）首映，為疫情以來首部在劇院演出項目。

加拿大飽受疫情困擾，不少娛樂場所已被強制關閉一年多，多倫多各大劇院自去年5月起被封至今。隨着疫苗接種率上升，安大略省日前公佈了重啟三部曲，指明若全省逾7成成人接種了至少一劑疫苗，將允許室內表演場所重新開放。

截至5月中，安省有過半成年人已接種首劑疫苗。按現時情況推算，製作公司預計省政府將於8月批准開放室內表演，故率先敲定在8月推出「符合社交距離的聲音裝置藝術」的《Blindness》，為劇院重啟打響第一炮。

《Blindness》由著名劇作家史提芬斯（Simon Stephens）操刀，改編自諾貝爾文學獎得主薩拉馬戈（José Saramago）同名小說，內容講述一場世紀疫症爆發，染疫的人都會變成盲人，城市一片混亂，而結局會是充滿希望。表演原定去年11月於加拿大上映，後因疫情而被擱置，現定於8月4日在威爾斯王妃劇院首映，門票將於6月23日開始發售；同劇在4月已於紐約公演。

重新開放的劇場仍需遵守一系列防疫措施，包括每場表演不能超過50名觀眾、觀眾需單獨一人或兩人一組隔離、場內所有人需戴上口罩等。

縱使Mirvish Productions無懼疫情反彈，搶先重推《Blindness》，但旗下仍有不少熱門劇目，如《漢密爾頓》（Hamilton）、《哈利波特：被詛咒的孩子》（Harry Potter and the Cursed Child）、《來自遠方 》（Come from Away）等，還沒有確定的演出時間表，需視乎疫苗接種率再作定案。然而，Mirvish Productions創辦人米爾維什 （David Mirvish）對前景感到樂觀，他說，「現在終於輪到加拿大了。我們很高興能踏出第一步重振劇院，為藝術工作者和觀眾帶來希望。」

與此同時，室外表演也將重返安省，斯特拉特福音樂節（Stratford Festival）正準備在 6 月下旬開幕。音樂節藝術總監西莫利諾（Antoni Cimolino）接受媒體訪問時透露，今年的音樂節將在兩個露天劇場舉行，進場人數將控制在100人以內。他表示，音樂節在取消去年演出的損失高達百萬計，而今年能進場的觀眾人數有所限制，因此預期仍無法盈利。

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