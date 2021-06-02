（北美通訊）隨着美國疫情放緩，越來越多人恢復社交活動、出門旅行，亦使更多人使用Uber和Lyft等手提電話叫車服務。有分析指出，由於司機人數不足，叫車平台需要額外成本來吸引司機接單，使得乘坐費用上漲。有乘客表示，Uber車費或等待時間在疫情前後有明顯差距，而車費更幾乎逼近機票價格，可見上漲幅度十分驚人。

市場研究公司樂天智庫（Rakuten Intelligence）指出，3月和4月的召車費用相比一年前，分別高出 37%和40%。當平台司機人數不足以應付市場需求時，就要付出更多費用去吸引司機接載乘客，相對讓成本轉嫁到乘客身上。

而叫車平台中有一項稱為加成計費（Surge Pricing）的額外收費，吸引司機前往需求高的地區接載乘客。美國證券公司Wedbush Securities股票分析董事總經理艾夫（Daniel Ives）表示，最近有些加成計費可以高達5成甚至更高。這種收費對司機而言是好事，但大多時候都會惹來乘客不滿，尤其適逢大型活動或節慶，費用更會隨需求而飆升。

除了加成計費外，Uber和Lyft亦為司機提供額外獎勵計劃，例如完成指定數量的接載次數可獲現金獎勵。不過，很多司機因為擔心染疫而停工，加上美國經濟援助方案（CARES Act）的對象涵蓋被視為「獨立合同工」（Independent Contractor）的Uber和Lyft司機，使得其工作意願大減。Uber在5月初財務報表顯示，雖然今年前3個月有350萬個活躍司機和快遞員，但仍比去年下降了22%。

有鑒於此，Uber和Lyft不惜祭出銀彈政策鼓勵司機復工。Uber發言人表示，在4月初推出2.5億元（美元，下同）獎勵措施，成功在過去4周「利誘」超過10萬名司機重返平台；而根據Lyft財務報表顯示，該公司在今年第一季度亦推行1億元獎勵來吸納更多司機。Lyft總裁齊默（John Zimmer）認為，公司在招募司機方面已經有重大進展，Lyft在2月到5月期間，新司機人數已增加25%。

而為平台司機提供獲利追蹤服務的數據公司Gridwise表示，獎勵措施開始見效，司機收入由1月每小時18元，上升至5月的每小時25元。而數據亦顯示，即使不少司機因豐厚薪酬而復工，但數目上仍難與疫情前比較。Gridwise估計，現時人數雖仍下跌了11%，但已比1月的25%有所改善。

邁阿密居民、Uber常客利馬（Debora Lima）表示每月以100元作為叫車代步預算，但最近除了等待時間變得較長外，高昂費用也讓她卻步，光是最近兩次車費，已耗了她整月的一半預算。她希望Uber在努力讓更多司機復工同時，也能保持讓乘客滿意的收費。

而另一名在紐約酒店任職的桑切斯（Cristine Sanchez）表示，以往透過Uber叫車從皇后區（Queen）到布魯克林區（Brooklyn）的費用約20元，而現在竟然要花費約38元，幾近翻了一倍，而去布朗克斯（Bronx）更要價45元。她又表示，5月往返邁阿密的機票只需60元，相比起來Uber車費太不化算。「如果要在布朗克斯和邁阿密之間選擇，我一定會選擇去邁阿密。」

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