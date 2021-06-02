以色列國會周三推選新任總統，60歲的艾薩克‧赫爾佐格（Issac Herzog）當選。以色列總統並沒有重大實權，主要角色是在大選後決定誰有權籌組政府，並有權頒佈特赦。由於現任總理內坦亞胡涉貪官司纏身，會否獲特赦將備受關注。艾薩克‧赫爾佐格未就此表態。

艾薩克‧赫爾佐格由國會120名議員以不記名方式投票選出，將會接替民望高企、7月9日完成七年任期的里夫林，成為以色列第11任總統。

艾薩克‧赫爾佐格是工黨前領袖、父親是第六位總統赫爾佐格（Chaim Herzog），祖父是以色列首名首席拉比。他現時出任非牟利組織以色列猶太事務局（Jewish Agency）主席，政治人脈之廣，選情獲看高一線。

他的對手、67歲的佩雷茨（Miriam Peretz）立場較保守，她生於摩洛哥，在以色列南部貝爾謝巴難民營長大，兩名軍人兒子先後在1998年及2010年的行動中陣亡。身為教師的她，2018年獲頒國內最高榮譽的「以色列獎」。

另方面，以色列反對派趕緊在周三午夜（香港周四凌晨5時）限期前，就籌組聯合政府、結束內坦亞胡12年統治作最後努力。中間派「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）昨日宣佈已跟多個政黨達成共識，但跟右翼小政黨「右傾」的商討仍在進行中。

法新社／《以色列時報》

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