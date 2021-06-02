拜登推翻前朝在阿拉斯加鑽油決定

美國總統拜登政府周二宣佈，暫停在阿拉斯加州北極國家野生動物保護區（ANWR）鑽探石油和天然氣，推翻前朝特朗普政府的措施，並調查上屆政府出租ANWR前作出的環境評估有否「法律缺失」。

今年1月，特朗普政府出租ANWR部份地區的石油開採權，但環保組織和本地團體批評，環境評估未充分考慮到對自然生態和本地民眾的影響，違反聯邦法律，並入稟要求停止出租土地。

內政部發聲明稱，已通知阿拉斯加國家局有關決定。當局將調查上屆政府的環境評估有否「法律缺失」，再決定是維持或終止出租保護區。阿拉斯加州原本希望藉此重振當地日漸式微的石油產業，州長鄧里維（Mike Dunleavy）反對白宮決定，稱出租權有效，「不會被聯邦政府取走」。

澳洲14歲環保少女告政府勝訴

澳洲14歲少女塞平斯（Izzy Raj-Seppings）等8名年輕人向聯邦政府發起集體訴訟，要求當局停止批准延續新威爾士南省地區煤礦牌照，批評此舉導致氣候變化和禍延後代。法院上周裁決拒絕塞平斯一方要求，但指環境部長對兒童負有責任及道德義務，考慮到氣候變化對他們造成的傷害，被形容為里程碑式的判決。

被稱為瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）「澳洲版」的塞平斯，2019年底首次參與示威抗議，要求當局正視森林大火的問題，在總理官邸外被警員告知要進行拘捕時的含淚表情，迅速成為全球傳媒焦點。

塞平斯上月帶領數千名學生和支持者，在悉尼市中心舉行「為氣候罷課」示威，再次吸引傳媒目光。被問到若與總理莫理森會面時會說甚麼，塞平斯表示：「我絕對會告訴他，他要醒悟，是時候採取行動。我們現在就需要（這行動）。」

拜登返特拉華州賀老婆70大壽

美國總統拜登周三將返回位於特拉華州雷霍博特海灘（Rehoboth Beach）大宅，慶祝妻子吉爾（Jill Biden）將於周四迎來70歲生日，亦是他自當選總統以來首次回到大宅。

據報拜登周三就2萬億基建計劃，與共和黨參議員舉行會談後，動身前往特拉華州。聯邦航空管理局（FAA）通報，由周三至周五，雷霍博特海灘周邊實施航空管制。

拜登2017年斥資270萬美元（約2,100萬港元）購入大宅，設有6間睡房和游池，距離沙灘只有兩條街。拜登早前被傳媒揭發周末甚少留在白宮，反而多留在老家特拉華州，連同剛過去的周末在內，拜登上任後的首19個周末，只有5次留在白宮度過。

路透社／澳洲SBS電視台／英國《每日郵報》

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