「這是一場漫長而艱難的冒險，但到最後我喜歡我的成就，所有不好的回憶都已消失。」西班牙阿利坎特（Alicante）一名20歲男子在6年前有一次與母親吵架後，生出了一個掘地洞發洩的念頭，他起初純粹想掘一個「無底洞」，但後來想到可把所挖的地洞轉化成一個生活空間。6年過去，該處變成一個集音響系統、暖氣、單人床和無線網絡等設備於一身的私人空間。

2015年3月，當時14歲的坎托（Andres Canto）與母親吵架，但與一般同齡青少年有別，他把不滿轉化成另類生產力，萌生掘地洞的念頭，「我母親想我與朋友外出前換衣服，但我拒絕而被勒令留在家。我是一名拿着斧頭的憤怒青年。我開始挖掘後，三年來每個下午都回來掘地洞」。

坎托憶述，雖然與母親吵架啟發他掘地洞，但他在更早時間已有類似想法，「我在鄰里感到無聊和孤獨，我想做一些運動」。他說本來只是想掘一個無底洞，「在頭3年，我只想看看可掘得多深」，但到2017年，他想到可把它轉化成一個生活空間。他找來好友安德里厄（Andrieu）幫忙，安德里厄借了一把氣動鑽給他讓他加快進度，每個下午也會來幫忙掘洞。

挖掘可無止境 令坎托著迷

坎托每天會花3小時施工，6年過去，該處現已變成一個設備齊全的地洞，有樓梯、音響系統、暖氣、焗爐和單人床。坎托每天會在地洞逗留5小時放鬆，他亦裝設了無線網絡。他說：「當你下樓梯走進地洞，第一間房有加熱管和衣帽架，這是走廊。」第二間房則設有座位和音響系統，「在這間房中心，有一個焗爐」。地洞甚至有一間睡房，設有單人床、書架和足夠4人的座位。

朋友對地洞讚不絕口，坎托說：「他們每周來到看看有甚麼改變，或純粹在這裏飲酒享受。」不過坎托的父母似乎沒有太大反應，「每當我完成一間房，他們就問我是否已經完成」。他有意繼續完善地洞的環境和設備，「這個項目讓我著迷的是它永無止境，我想我接下來可能會加一個按摩浴缸」。

《Business Insider》

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