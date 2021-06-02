美國總統拜登下令調查疫情源頭後，在美國疫情初期擔任重要角色的白宮抗疫顧問福西（Anthony Fauci）備受注視。繼連番在國會接受質詢後，《華盛頓郵報》取得福西的電郵，顯示他在去年疫情初期已經多次跟中國疾病預防控制中心主任高福通訊，但福西不曾詢問對方疫情起源。

《華盛頓郵報》按美國《資訊自由法》取得福西在2020年3月至4月的電郵，合共886頁。雖然時任總統特朗普當時指控中國未防止疫情擴散，但福西與高福互通電郵時，未見詢問病毒源頭事宜，只是跟對方友好寒暄。

因口罩問題捱批 福西斥批評者是瘋子

福西去年3月公開表示，美國人無需為防疫而戴口罩。同月《科學》雜誌（Science）引述高福指，美國及其他西方國家沒有呼籲民眾戴口罩是「大錯特錯」。但高福3月28日發電郵予福西：「我看到《科學》雜誌的訪問，我怎會說其他人『大錯特錯』呢？這是記者的用字，希望你明白。一同努力把病毒趕出地球吧。」福西翌日回覆：「我完全明白。沒問題，我們要一同跨越疫情。」

直到4月3日，福西才正式撤回他不用戴口罩的建議。可是，美國確診病例已由3月初只有不足100宗，暴增至接近30萬宗。福西在戴與不戴口罩問題上轉軚，當時已惹來批評，而他還選擇跟高福「圍爐取暖」。

高福4月8日的電郵寫道：「我看到一些新聞（希望是假的），指你受到某些人攻擊。希望你在如此不合理情況下安好。」福西3天後回覆：「謝謝關心，一切安好，只是世上總有些瘋子。」但事後證明，外界對福西不戴口罩的建議並非無的放矢。

早擬跟蓋茨合作 每兩周通電話討論疫苗

此外，《華郵》取得的電郵亦發現，福西在疫情初期曾經跟微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），詢問跟蓋茨與梅琳達基金會在疫苗上的合作可能性。《華郵》就此尋求福西回應，福西確認他跟蓋茨維持著長期關係，彼此每兩星期便會通話一次，並討論如何讓全世界取得疫苗。

美國《華盛頓郵報》

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