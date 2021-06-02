伊朗半官方通訊社Fars和Tasnim報道，伊朗海軍最大艦艇周三凌晨於阿曼灣 （Gulf of Oman）着火，消防員嘗試救火不果，軍艦終沉沒，船上人員全部疏散，起火原因未明。

出事軍艦名為「哈爾克號」（Kharg），於當地時間周三凌晨2時25分左右起火，船上全部人員及時疏散。社交媒體流傳照片顯示，有船員穿上救生衣撤離，背後不遠處已冒出熊熊火光。消防隊員試圖救火，但努力了20個小時，哈爾克號終於沉沒於港口賈斯克（Jask）附近，距離首都德黑蘭約1,270公里。

「哈爾克號」命名源於伊朗主要煉油基地和油港的所在島嶼：哈爾克島，它也是伊朗海軍中為數不多，有能力替其他船隻提供海上補給的艦艇。除了可以運載大型貨物，它亦設有直昇機停機坪。這艘艦艇在英國建造，1977 年下水，1979年伊朗伊斯蘭革命之後經歷漫長談判，至1984 年加入伊朗海軍。

伊朗官員未能確認「哈爾克號」的起火原因，但自2019年起，阿曼灣屢次傳出有船隻發生神秘爆炸，美軍把矛頭指向伊朗使用吸附水雷施襲，並稱拍到伊朗革命衞隊成員從一艘船移除未爆的吸附水雷，但伊朗否認指控。

另外，伊朗近年發生多宗沉船意外。近至去年，在伊朗軍事訓練演習期間，一枚導彈誤擊了港口賈斯克附近一艘軍艦，造成19名船員死亡及15人受傷，2018 年則有一艘驅逐艦在裏海沉沒。

美聯社

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