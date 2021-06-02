（北美通訊）夏季已經來臨，在疫情緩和下民眾都會選擇戶外活動，享受陽光與海灘。美國一所知名檢測機構最近測試了全美市面上的防曬產品，發現數款受歡迎的品牌，含有高濃度致癌成份。

檢測機構兼網上藥房Valisure測試了全國69個不同品牌、294款防曬產品，當中14款被測出含有致癌成份「苯」濃度介乎2.78ppm至6.26ppm，超出食品藥物管理局（FDA）2ppm的標準。Valisure已去信FDA，要求生產商回收有關批次的產品。

據美國疾控中心（CDC）指出，苯是普遍的致癌物，它通過皮膚吸收後可能會增加白血病等血癌以及其他血液疾病風險。Valisure希望民眾不要因為檢驗結果而放棄使用防曬產品，從而增加曬傷及罹患皮膚癌的風險，應該謹慎選擇成份安全的防曬產品。他們又呼籲食品藥物管理局加強管理及監察市面上含「苯」成份的日用品及藥物，制定更嚴格生產標準。

Valisure先前測試大眾最近常用的酒精搓手液，在168個品牌、260款產品中發現有44款「苯」含量超標，最高一款超出FDA所定下的臨時標準達8倍。事實上，FDA通常禁止酒精搓手液在生產中使用「苯」，但因為新型冠狀病毒爆發導致大量需求，因而批准該類產品中「苯」含量的臨時上限為2ppm。

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