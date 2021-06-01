可惡病毒糾纏世人一年多，疫情已成為每日的話題，假如覺得B.1.1.7、B.1.351、B.1.617這一串串數字繑口劖手、又擔心用地名來稱呼變種病毒會傷害別國人民感情的話，世衞幫到你！世界衞生組織（WHO）前日宣佈，決定以希臘字母來稱呼各個COVID-19病毒變種，方便公眾討論之餘，同時亦避免讓最早發現這些變種的國家背負惡名。

獲世衞分配希臘字母代號的變種病毒有10個，分別是六個「須留意的變種」（variants of interest, VOI）和四個「須關注的變種」（variants of concern, VOC）。

分「須關注」及「須留意」兩類

在這個命名制度下，四個「須關注的變種」按照被發現的先後次序，配上頭四個希臘字母，即最先在英國發現的變種B.1.1.7稱為「Alpha」，南非變種是「Beta」，巴西變種是「Gamma」。印度變種B.1.617分為兩支，其中屬「須關注」的B.1.617.2稱「Delta」。

屬於「須留意」的印度變種B.1.617.1，則獲配上希臘字母中排第十的「Kappa」。希臘字母的第五至第九個，即「Epsilon」、「Zeta」、「Eta」、「Theta」、「Iota」，則分配予五個較Kappa更早被發現的「須留意」變種。

希臘字母代號並不取代變種病毒的學名，科學界會繼續使用B.1.1.7之類的學名，因當中包含了變種資料。「使用學名有好處，但可能難讀難記，又容易誤報。」世衞指出：「因此公眾傾向以發現地點來稱呼變種病毒，但這卻造成污名和歧視。」

歷史上，病毒名稱向來跟最先發生疫情的地方掛鈎，例如伊波拉病毒就是以剛果一條河來命名；1918年的流感大流行則被稱為西班牙流感，即使病毒來源不明。

24字母用完再換新制

印度政府就因為印度境內首現的變種病毒被稱為「印度變種」而大發雷霆，上月曾命社交網刪除所有直接提及以至只是暗示「印度變種」的帖文。儘管COVID-19疫情最早出現於中國武漢，中方一直嚴詞譴責「武漢肺炎」及「中國病毒」等叫法。

其實世衞過去幾個月一直設法簡化變種病毒名稱。據知情人士指，之前考慮過用希臘諸神名字、仿古典名字以至動植物名稱，但都被否決；亦有人提出過用「VOC1」、「VOC2」的方式來命名，惟有人指出發音恐怕太接近一個粗俗的英文單字，因此亦被否決。如今採用希臘字母來命名亦只屬援兵之計，因希臘字母只有24個，已用十個來命名變種病毒，一旦全部字母用完，就要再尋新命名制度。

比起病毒命名，疫苗公平分配才是更加逼切的難題。四大環球組織，即世衞、世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）與世界貿易組織（WTO）昨天就聯合發出呼籲，敦促世界領袖「重新承諾」落實公平分配疫苗計劃，始能讓全球疫情受對控制。

路透社

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