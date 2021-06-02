日本經濟再生擔當相西村康稔周三表示，《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的部長級會議已決定就英國加入啟動談判。

西村康稔在主持會議後向記者指，此舉將令日本和英國的經濟關係更緊密，並使CPTPP的經濟規模等同歐盟。會後聯合聲明指：「英國加入CPTPP的議程開始及CPTPP有望擴大，將向世界各地的貿易夥伴發出強烈信號，表明我們致力於支持自由、公平、開放、有效、包容和基於規則的貿易體系。」

英國脫歐後，日本一直支持英國加入CPTPP。去年兩國已簽署雙邊貿易協定。英國今年二月已經正式申請加入CPTPP。彭博分析指，英國如成為CPTPP一員，對亞洲的出口貿易將錄得增長。

CPTPP前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），美國亦為創始成員國，曾獲美國前總統奧巴馬力推，以聯同區內國家對抗中國經濟崛起；但2017年特朗普上台後簽署行政命令退出TPP。

美國退出後，CPTPP於2018年成立，11個成員國包括日本、新加坡、澳洲、新西蘭、加拿大、馬來西亞、汶萊、越南、墨西哥、智利及秘魯，目前涵蓋5億人口及全球超過13%生產總值（GDP）。而中國在近期亦表達有興趣加入CPTPP。

路透社／彭博／共同社

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