英國Covid-19疫情自疫苗接種後漸見放緩，但隨着印度變種病毒在部分地區肆虐，面臨爆發第三波疫情的隱憂，周二（1日）已連續第7天單日新增逾3000宗確診個案。不過同日無人因染疫死亡，是自去年7月底以來首見。首相約翰遜和衞生大臣夏國賢對本月21日放寬防疫措施表示樂觀，反而蘇格蘭周一宣佈推遲放寬防疫措施。

據英國政府最新數據，自疫情爆發至今，境內累計449萬宗個案，有逾12.7萬人在檢出病毒陽性反應的28天內死亡，是病故人數最多的歐洲國家。由於各地在周末或假日的通報工作較慢，官方染疫統計數據通常也較低，而周日（5月31日）是英國的春季銀行假日（Spring bank holiday）。

英國上次通報單日新增零死亡個案，是在去年7月30日。事隔近一年再度出現，夏國賢（Matt Hancock）樂見這項里程碑，表示「這無疑是好消息」，還說英國去年12月展開疫苗接種計劃「顯然有效」。夏國賢同時警告個案增加趨勢，「我們知道，我們仍未擊退病毒」，呼籲大眾遵守公共衞生指引。

英國首相辦公室則表示，約翰遜未見有數據反映6月21日結束所有封鎖措施的計劃會延遲。

蘇格蘭宣佈推遲放寬防疫措施

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）則支持科學家的說法，相信將爆發新一波疫情，周一宣佈推遲放寬蘇格蘭市區防疫措施，「很多公共衞生專家警告英國處於第三波疫情的開端，而且完全無視它是錯誤的」。

英國是全球最早推行大規模疫苗接種計劃的國家之一，自計劃展開以來，已有逾2500萬人接種兩劑疫苗，幾乎是全國成人人口的一半。

英國《泰晤士報》／中央社

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