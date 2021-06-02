義犬勇救主人的故事聽過不少，今次輪到勇敢主人倒過來把小狗救出險境。美國加洲一隻棕熊企圖翻越短牆爬入一處民居，驚動屋主所養的寵物小狗。在棕熊將要傷害小狗之際，年僅17歲的少女莫里尼科（Haily Morinico）不顧危險，衝向棕熊把牠推出短牆，成功拯救了家中毛孩。

這段驚險經歷在周二上載到社交網站，短短8小時便獲得逾5萬讚好。片段顯示，一隻棕熊正嘗試跨越短牆進入布拉德福德（Bradford）一處民居，屋內的寵物小狗紛紛上前不斷吠叫，走得較前的一隻黑色狗更多次幾乎與棕熊「短兵相接」。

在此危急關頭，身穿白裙的少女莫里尼科快跑上前，向棕熊雙手一推，把牠從短牆上推跌。莫里尼科此時未有閒著，迅速抱起在地上的最年幼小狗，一口氣跑回屋內。

少女當時一心只想「保護孩子」

莫里尼科事後表示，她當時聽見家中的狗都在吠，於是準備走出屋外叫停牠們，豈料見到牠們正跟一隻棕熊對峙。她憶述，當時一心只想「保護我的孩子」，便跑上前，心裡僅得一個念頭，就是「推開牠」，事後回想她的一推並不是那麼大力，但足夠令棕熊失去平衡。

她在社交網站展示傷勢，表示自己並無大礙，只是扭傷手指和擦傷膝蓋。她隨後亦解釋，她所住的地方在夏天經常見到棕熊。莫里尼科則形容女兒當時爆發「超乎人類力量」勇救家中小狗，形容這是她生命中其中一個最驚險時刻。

有網民大讚莫里尼科的救狗之舉，形容她是「世紀狗媽」。

英國《每日郵報》

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