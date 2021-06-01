科興COVID-19疫苗昨日被世界衞生組織（WHO）將列入緊急使用清單，繼國藥疫苗後成為第二種獲批准使用的國產疫苗。

世衞建議，18歲以上人士可接種科興疫苗，注劑兩針相隔的時間為二至四周。世衞屬下專家小組稱，研究顯示疫苗能防止51%有症狀感染，100%避免入院個案。雖然參與科興疫苗測試的60歲以上的長者不多，但多國持續使用的實況都顯示該疫苗對長者有保護力，沒有理據相信其安全性在年輕人和長者身上有不同，故未為接種者設年齡上限。

巴西聖保羅州政府前日公佈塞拉納市全面接種中國科興疫苗的試驗結果，顯示全面接種疫苗後，有症狀的染疫人數、入院人數和死亡病例均大幅下降，反映大規模接種疫苗的效力。

巴西小鎮打科興 染疫降80%

巴西國家衞生監督局今年1月批准緊急使用科興疫苗。塞拉納市翌月中開始試驗至4月中。該市共有45,644名居民，排除兒童、孕婦等群組後，所有符合接種條件的成年人被分為四組，依次接種，兩劑間隔28天。最終有逾2.7萬人接種兩劑科興疫苗，約佔該市總人口的60%。

負責試驗布坦坦研究所指與試驗開始之初的數據相比，全面接種完成後，當地新增有症狀病例數目下降80%，住院人數下降86%，新增死亡人數下降95%，與周邊城市形成強烈反差。

所長科瓦斯說：「疫苗是安全、有效的，有助於避免感染者出現重症、併發症甚至死亡。已接種和未接種疫苗者都能從中獲益，病毒傳播也將被大幅削弱。」

路透社/新華社