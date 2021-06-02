馬來西亞政府將對 16 架中國軍用飛機入侵其領空發出外交抗議。

馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）週二（１日）晚間表示，他將召見中國大使，要求解釋「對馬來西亞領空和主權的侵犯」。中國大使館否認其軍機侵犯了馬來西亞領空。

馬來西亞空軍週一（３１日）透過雷達，在馬來西亞管轄的南康暗沙（Luconia Shoal）領空附近發現了中國軍機。隨後，中國軍機飛向婆羅洲島（Borneo Island）上的沙勞越州海岸附近60 海裡（110 公里）外。馬來西亞空軍曾嘗試聯繫該軍機但失敗，空軍期後派出戰鬥機進行識別，並表示這些軍機包括「伊留申76」（Ilyushin-76）及「運20」（ Xian Y-20） 戰略運輸機，飛行高度在 23,000-27,000 英尺（7,000-8,000 米）之間，相當民航機飛行高度。

馬來西亞稱該事件是「對國家主權和飛行安全的嚴重威脅。」希山慕丁聲明中明確表示，與任何國家建立友好外交關係，並不意味著馬來西亞會損害國家安全。他亦會向中國轉達馬來西亞對此事的嚴重關注。

中國駐馬來西亞大使館表示，其空軍沒有侵犯馬來西亞領空，亦享有飛行自由，表明中國軍方正在進行例行飛行訓練，沒有針對任何國家，期間嚴格遵守有關國際法，沒有闖入任何其他國家的領空。

中國對於南海主權一直存在爭議，其中涉及馬來西亞、文萊、菲律賓、台灣和越南等多個國家。南海海域橫跨世界上最繁忙的海道，漁業資源豐富，更可能擁有地下石油和天然氣。近年自中國在南海建造了幾座人造島嶼並將它們變成軍事前哨基地後，中國與東南亞緊張局勢加劇。

馬來西亞早前，表示，2016 年至 2019 年間，中國海警和海軍艦艇擅闖馬來西亞東部海域89次。馬來西亞已向中國提出六次外交抗議，其中一次是在 2017 年回應中國聲明其對南盧科尼亞擁有主權的照會淺灘。

馬來西亞《 美聯社》

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