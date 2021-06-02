（北美通訊）美國仇亞犯罪頻生，一名亞裔婦女周一在紐約唐人街無故被襲，一名曾多次犯下隨機襲擊罪、被捕超過40次的慣犯隨後遭到警方逮捕。紐約市警察局局長周二上午在記者會，形容這宗案件過程可怕，並直指紐約州司法系統縱容疑犯犯罪，讓疑犯很快又被釋放回到街頭，置紐約居民於危險之中。而當地華人組織「守望華埠」（Chinatown Block Watch）則呼籲市長需正視露宿者問題。

事發在周一晚上6時15分，55歲亞裔女事主經過唐人街擺也街（Bayard Street）一間餐廳門口，突然被迎面而來的疑犯襲擊，受害人跌坐在餐廳戶外的帳篷旁，隨後被送往紐約長老會下城醫院（Presbyterian Lower Manhattan Hospital），送院後情況穩定。而疑犯賴特（Alexander Wright）不久後在案發現場附近被捕。

從目擊者上傳至社交媒體的片段中可見，警察接報後在事發現場附近截獲賴特，賴特被捕時聲稱自己被打，一名女性路人即時舉報，「沒有人毆打他，是他打了那位女士。」賴特被捕後被送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）進行精神鑑定。

現年48歲的賴特是一名住在收容所的流浪漢，有多達40次被捕紀錄，單是去年便就因隨機襲擊而被捕8次；此次案件將使得他面臨襲擊、仇恨罪行和非法持有受管制藥品等指控。

紐約市警察局局長席亞（Dermot Shea）痛斥紐約州司法制度有如「旋轉門」，讓賴特等罪犯隨意進出，「當我們將這些案底纍纍的人放回街頭時，等於是讓紐約居民陷入危險當中。」他形容案發過程相當可怕，感謝路人出手幫助受害者，並向警察指認疑犯，讓警方很快就能將其緝捕歸案。

當地華人組成的保安志願組織「守望華埠」（Chinatown Block Watch）創辦人陳家齡（Karlin Chan）接受《紐約郵報》訪問時表示，他在案發後目睹警察拘捕疑犯。他說，「我當時正好就在附近的肉店，當我過去時已看見受害人受傷倒地，然後現場路人說一個穿着橙色衛衣的男人打了她一拳就離開。」

他補充表示，「除非在全城每個角落都派遣一名武裝警察，否則無法阻止這種情況。」他指出，市長需要正視仇恨犯罪問題，不要瞞騙紐約市民，謊稱犯罪率下降和流浪漢問題已經受到控制。

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